По Одессе гонял пьяный водитель с пистолетом в автомобиле
Соответствующие видео и подробности разместила пресс-служба патрульной полиции в Одесской области, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
В ночь на 31 июля патрульные остановили автомобиль Lexus, который ехал по улице Генуэзской с включенными проблесковыми маячками.
Водитель при общении с полицейскими начал вести себя агрессивно и был с явными признаками алкогольного опьянения, но самое интересное, что в его автомобиле патрульные обнаружили патроны и пистолет без разрешительных документов.
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Стражи порядка предложили 36-летнему мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако водитель от осмотра отказался.
Патрульные составили административные материалы по ст.122-5 КУоАП (использование на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств), по ст. 130 КУоАП (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения).
Для изъятие пистолета была вызвана следственно-оперативная группа.
До этого мы сообщали, в Одессе мужчина по неизвестным причинам решил полностью раздеться и выйти на проезжую часть. Инцидент случился на днях улице Богдана Хмельницкого.
На опубликованных кадрах можно заметить, что мужчина, на котором нет абсолютно никакой одежды, шагает посередине проезжей части и мешает проезду автомобилей. Затем один из водителей, судя по всему, не оценил юмора нудиста и ударил его кулаком в голову. От удара обнаженный мужчина сразу же упал на асфальт и потерял сознание.
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