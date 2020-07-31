Был к тому же нетрезв

По Одессе гонял пьяный водитель с пистолетом в автомобиле

Соответствующие видео и подробности разместила пресс-служба патрульной полиции в Одесской области, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В ночь на 31 июля патрульные остановили автомобиль Lexus, который ехал по улице Генуэзской с включенными проблесковыми маячками.

Водитель при общении с полицейскими начал вести себя агрессивно и был с явными признаками алкогольного опьянения, но самое интересное, что в его автомобиле патрульные обнаружили патроны и пистолет без разрешительных документов.

Стражи порядка предложили 36-летнему мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако водитель от осмотра отказался.

Патрульные составили административные материалы по ст.122-5 КУоАП (использование на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств), по ст. 130 КУоАП (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения).

Для изъятие пистолета была вызвана следственно-оперативная группа.

До этого мы сообщали, в Одессе мужчина по неизвестным причинам решил полностью раздеться и выйти на проезжую часть. Инцидент случился на днях улице Богдана Хмельницкого.

На опубликованных кадрах можно заметить, что мужчина, на котором нет абсолютно никакой одежды, шагает посередине проезжей части и мешает проезду автомобилей. Затем один из водителей, судя по всему, не оценил юмора нудиста и ударил его кулаком в голову. От удара обнаженный мужчина сразу же упал на асфальт и потерял сознание.

Патрульні завадили дорожнім "пригодам" нетверезого водія зі зброєю та спецсигналами на автівці Сьогодні вночі увагу патрульних поліцейських привернув автомобіль Lexus, який рухався на вулиці Генуезькій з ввімкнутими спеціальними світловими пристроями синього та червоного кольору. Інспектори негайно зупинили порушника. Спілкуючись з поліцейськими, водій поводив себе агресивно та був з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Згідно статті 34 Закону України "Про Національну поліцію", охоронці порядку провели поверхневий огляд автомобіля, в ході якого виявили набої та предмет схожий на пістолет без дозвільних документів. Охоронці порядку запропонували 36-річному чоловіку пройти огляд на стан сп’яніння, проте водій від огляду відмовився. Патрульні склали на водія адміністративні матеріали за ст.122-5 КУпАП (використання на транспортному засобі спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв), за ст. 130 КУпАП (відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) та викликали на місце слідчо-оперативну групу для вилучення спецсигналів та предмета схожого на пістолет. #ПорядокЦеТи #патрульнаполіція #патрульнаполіціяукраїни #патрульнаполіціяодеси #police #patrolpolce #patrolpolceua #od_patrolpolice Gepostet von Патрульна поліція Одеської області am Freitag, 31. Juli 2020

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