В центре Одессы из-за проведения работ по переключению вновь проложенного водопровода по улице Новощепной ряд многие жители вторые сутки сидят без воды
В Инфоксводоканале уверяли, что воду отключат на сутки, однако не тут-то было. Сегодня, 31 июля, люди вторые сутки ожидают водоснабжения, которое до сих пор не возобновили.
Когда стало известно, что ремонт водопровода затягивается, одесская мэрия организовала подвоз воды. Пункты раздачи жизненно важного ресурса заработали с 12 часов дня. Сотни людей выстроились с баклажками и бутылками, но как оказалось, вода в цистерне техническая, то есть не пригодна для питья, пишут местные
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Кроме того, напор воды не особо сильный, чтобы наполнить 5-6 литровую флягу, надо подождать.
Одесситы возмущены и с гневом комментируют происходящее.
«Напишите об этом безобразии, чтобы им стыдно было! – рассказала пенсионерка, которая пришла набрать воды.
До этого мы сообщали, жители Одессы проживающие в центре города выстроились в километровые очереди с баклажками, тазиками и бутылками, чтобы набрать воды в бюветных комплексах.
В частности, ажиотаж наблюдается на Александровском проспекте, в Старобазарном и Прохоровском скверах.
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