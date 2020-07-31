В центре Одессы из-за проведения работ по переключению вновь проложенного водопровода по улице Новощепной ряд многие жители вторые сутки сидят без воды

В Инфоксводоканале уверяли, что воду отключат на сутки, однако не тут-то было. Сегодня, 31 июля, люди вторые сутки ожидают водоснабжения, которое до сих пор не возобновили.

Когда стало известно, что ремонт водопровода затягивается, одесская мэрия организовала подвоз воды. Пункты раздачи жизненно важного ресурса заработали с 12 часов дня. Сотни людей выстроились с баклажками и бутылками, но как оказалось, вода в цистерне техническая, то есть не пригодна для питья, пишут местные СМИ .

Кроме того, напор воды не особо сильный, чтобы наполнить 5-6 литровую флягу, надо подождать.

Одесситы возмущены и с гневом комментируют происходящее.

«Напишите об этом безобразии, чтобы им стыдно было! – рассказала пенсионерка, которая пришла набрать воды.

До этого мы сообщали, жители Одессы проживающие в центре города выстроились в километровые очереди с баклажками, тазиками и бутылками, чтобы набрать воды в бюветных комплексах.

В частности, ажиотаж наблюдается на Александровском проспекте, в Старобазарном и Прохоровском скверах.

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