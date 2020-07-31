На реке Дунай пограничники задержали супругов иностранцев

Об инциденте, сообщает пресс-служба Измаильского погранотряда в Фейсбук, передает Politeka.net

30 июля, пограничники обнаружили румынскую моторную лодку во внутренних водах Украины.

Как выяснилось семейная пара из Румунии решила прогуляться на моторной лодке и залюбовавшись природными пейзажами не заметили, как плавсредство зашло в Килийское устье реки. Стоит отметить, что их лодка не оборудован навигационными приборами.

Тем не менее за нарушение государственной границы на иностранцев составлены протоколы об административном правонарушении. После решения суда их ждет процедура реадмиссии.

Ранее мы сообщали, на украинской границе задержали любителя Россиии и СССР, который вез в Одесскую область портреты Путина, валюту и различный советский хлам.

На пункте пропуска «Старокозачье» на границе Одесской области и Молдовы во время проверки пограничники обратили внимание на нервное поведение водителя. Когда же решили обыскать его машину, то там было на что посмотреть.

Как выяснилось, гражданин Украины вез на родину красные флажки с гербом СССР, наклейки с изображением флага ВМФ СССР, медали с портретом Жукова, портреты Путина, изображения российской военной техники. Рядом лежал пакет с крупной суммой в рублях.

Напомним, одесситов оставят без света в последний день июля: полный список адресов

Как писала Politeka, погоня со стрельбой всполошила Одессу, на месте много силовиков: кадры происходящего