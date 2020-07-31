Уникальную находку из прошлого обнаружили во время раскопок в Одесской области

Это терракотовая статуэтка с изображение античного божества Гермеса/Меркурия, которую обнаружили археологи во время раскопок городища Картал возле современного села Орловка,

Фотографию находки разместили на Facebook-странице Одесского археологического музея, передает Politeka.net.

Специалисты отметили, что эта находка является уникальной.

«Статуэтки такого типа и в таком прекрасном состоянии сохранности – редкая находка даже в крупных античных центрах Северного Причерноморья. Для памятника же варварской периферии, которым было в античную эпоху поселения в Картале, такая статуэтка - исключительная редкость, граничащая с уникальностью», - рассказали они.

До этого мы сообщали, что во время раскопок вблизи Аккерманской крепости в Белгород-Днестровском районе Одесской области был найден старинный сосуд с жидкостью внутри времен Османской империи.

По словам одесского историка Андрея Красножона, сосуд, найденный при раскопках, оказался неповрежденным, а внутри него была обнаружена жидкость прозрачного цвета.

Дата изготовления бутылки - не позднее 1798 года, также возможно она была завезена с территории другого государства. Происхождение и состав жидкости пока установлены не были.

Также мы сообщали, что в курортной зоне Одессы выявили огромный склад боеприпасов. Событие произошло в районе Большого Фонтана.

Рано утром в полицию поступил сигнал о том, что при строительстве жилого дома на улице Мореходной возле парка «Юность», рабочие нашли предмет, похожий на гранату.

Прибывшие на место полицейские и специалисты-взрывотехники обследовали территорию и извлекли из земли 265 взрывоопасных предметов: 154 гранаты Ф-1, 28 подрывников к снарядам, 11 минометных мин 82 мм, одну 120-мм мину, 29 артиллерийских снарядов калибра 37 мм, 17 артснарядов 45 мм, 23 артснаряда 75 мм, два артиллерийских снарядов 152 мм.

Напомним, отдыхающим запретили купаться на пляжах Одессы: список опасных мест

А еще Politeka писала, стало известно о печальной участи танкера "Делфи" в Одессе: "не раньше следующего года"

Также Politeka сообщала, иностранцы устроили переполох на украинской границе: кадры происходящего