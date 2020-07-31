Уникальную находку из прошлого обнаружили во время раскопок в Одесской области
Это терракотовая статуэтка с изображение античного божества Гермеса/Меркурия, которую обнаружили археологи во время раскопок городища Картал возле современного села Орловка,
Фотографию находки разместили на Facebook-странице Одесского археологического музея, передает Politeka.net.
Специалисты отметили, что эта находка является уникальной.
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«Статуэтки такого типа и в таком прекрасном состоянии сохранности – редкая находка даже в крупных античных центрах Северного Причерноморья. Для памятника же варварской периферии, которым было в античную эпоху поселения в Картале, такая статуэтка - исключительная редкость, граничащая с уникальностью», - рассказали они.
До этого мы сообщали, что во время раскопок вблизи Аккерманской крепости в Белгород-Днестровском районе Одесской области был найден старинный сосуд с жидкостью внутри времен Османской империи.
По словам одесского историка Андрея Красножона, сосуд, найденный при раскопках, оказался неповрежденным, а внутри него была обнаружена жидкость прозрачного цвета.
Дата изготовления бутылки - не позднее 1798 года, также возможно она была завезена с территории другого государства. Происхождение и состав жидкости пока установлены не были.
Также мы сообщали, что в курортной зоне Одессы выявили огромный склад боеприпасов. Событие произошло в районе Большого Фонтана.
Рано утром в полицию поступил сигнал о том, что при строительстве жилого дома на улице Мореходной возле парка «Юность», рабочие нашли предмет, похожий на гранату.
Прибывшие на место полицейские и специалисты-взрывотехники обследовали территорию и извлекли из земли 265 взрывоопасных предметов: 154 гранаты Ф-1, 28 подрывников к снарядам, 11 минометных мин 82 мм, одну 120-мм мину, 29 артиллерийских снарядов калибра 37 мм, 17 артснарядов 45 мм, 23 артснаряда 75 мм, два артиллерийских снарядов 152 мм.
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