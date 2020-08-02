В Одесской области установлен печальный рекорд по количеству зараженных китайским вирусом

Тревожные цифры озвучили в СНБО, передает Politeka.net.

Только за последние сутки в регионе выявлено 99 новых случаев инфицирования. Таким образом, Одесская область побила все предыдущие показатели заражения с начала эпидемии.

Всего в Одессе и области зарегистрировано 3414 случаев китайского заболевания. Из них скончались 48 пациентов (один за последние сутки). Также известно, что 1354 инфицированных людей выздоровели, 2012 болеют на данный момент.

Кроме того, 5080 жителей области имеют подозрения на COVID-19.

Всего по Украине за время пандемии выявлено 72168 случаев , из них 1725 человек умерли, в том числе 16 - за прошедшие сутки, 39543 пациента выздоровели, 30900 - болеют.



Ранее мы писали, что, по словам специалистов, больше всего людей заражаются вирусом в общественном транспорте. Граждане игнорируют маски и социальную дистанцию, что не способствует улучшению эпидемиологической обстановки.

Аналогичная ситуация наблюдается и в местах массового отдыха людей: на пляжах и в парках.

Также мы сообщали, что вспышку китайского вируса зафиксировали в Инфоксводоканале.

Пресс-секретарь водоканала заверил, что у заболевших не было никаких симптомов. Положительные результаты показали ПЦР-тесты во время плановой проверки у шести сотрудников.

Напомним, что вирус разошелся с новой силой в Одессе, больницы не справляются: сколько зараженных

Как сообщала Politeka, полиция устроила массовую облаву на жителей Одессы: за что штрафуют.