Пользователи в соцсетях активно комментируют поведение туриста на пляже в Одессе

Очевидцы засняли такую картину на одном из одном из одесских пляжей: мужчина, по их словам, приезжий, стоял возле воды и щелкал семечки прямо в море.

Соответствующие кадры разместили на Инстаграм-странице odessa_operativ, передает Politeka.net.

Пользователи в соцсетях активно комментируют поведение туриста. Большинство называют увиденое "свинством", но оказались и такие, кто посчитал, что ничего плохо в этом нет.

"У меня вопрос, автор кто это снимал почему не подошёл и не сделал замечание ?как снимать так все 💪💪💪",

«Вместо того, чтобы снимать, могли бы подойти и сделать замечание!!!»,

«Хоть бы кто-то дал ему подзатыльник 😡»,

«Быдло!!!», «На самом деле это ещё не так страшно . Органика перемелется песком и ниче не останется . Хуже когда бросают бокалы пластиковые на берегу , пакеты и бутылки из под пива . Вот это действительно свинство. А шелуха от семечек вообще никакого вреда экологии не наносит»,

«Рыба гниёт с головы», - пишут люди.

До этого мы сообщали, на одесскм пляже, рядом с затонувшим танкером "Делфи" нашли мертвого дельфина.

Пока неизвестно, связана ли его смерть с экологической ситуацией, так как из танкера иногда выливается топливо. Однако свидетели связывают происшествие именно с этим.

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