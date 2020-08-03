Несмотря на рост заболеваемости и общенациональный карантин ночная жизнь в Одессе бурлит, как и прежде

Например, толпы тусовщиков из отдыхающих и местных жителей заполонили ночные клбы Аркадии, что не протолкнуться.

Даже стало известно, что в субботу, в первый день августа, в клубе «Итака» состоялся концерт российского исполнителя Леши Свика. Об этом сообщили посетители заведения, разместив соответствующие кадры с кнцерта, передает Politeka.net

Организаторы мероприятия пошли на хитрость: изначально на афише было анонсировано выступление россиянина в ресторанном формате, на самом же дело всё произошло по-другому.

Люди танцевали в плотную друг к другу без масок и другой защиты.

В полиции, по всей видимости, закрыли глаза на нарушения.

В воскресенье, 2 августа, также состоялся концерт украинской звезды Насти Каменских. Он прошёл в соседнем ночном клубе «Ибица».

Обратим внимание, что в Одессокй области число новых случаев заражения китайской инфекцией неуклонно растет. Только за прошлые сутки в области заболела сотня человек.

По последней информации, всего в Одессе и области зарегистрировано 3414 случаев китайского заболевания. Из них скончались 48 пациентов (один за последние сутки). Также известно, что 1354 инфицированных людей выздоровели, 2012 болеют на данный момент. Кроме того, 5080 жителей области имеют подозрения на COVID-19.

апомним, что вирус разошелся с новой силой в Одессе, больницы не справляются: сколько зараженных

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