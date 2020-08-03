Стало известно о злостных деяниях вандалов на одном из кладбищей Одессы

Возмутительный инцидент произошел на Втором Христианском кладбище в Одессе. Об этом сообщает издание « Думская » со ссылкой на свои источники в полиции.

Злоумышленники демонтировали около десятка металлических могильных крестов, а затем перебросили их через забор на трамвайные пути 10-го маршрута.

Отмечается, что на место события съехалась полиция с мигалками.

«Около 20 правоохранителей прибыли к ограде кладбища на улицу Косовскую. Расследование продолжается», - говорится в публикации.

Пользователи в соцсетях с гневом комментируют действия вандалов.

«Не вандалы, а охотники за металлом», «Найти и закапать живыми этих св*лочей! Только не на кладбище, чтобы землю не осквернять, а на мусорной свалке», «Ну и люди, уже за кладбище взялись», «Отловить стервецов и направить распиливать Дельфи!», - пишут люди.

До этого мы сообщали об еще одном факте вандализма в Одессе.

​​Трое подростков в вагоне маршрута №5 на Французском бульваре порезали сиденья в салоне и раскрасили элементы салона неизвестным веществом. Водитель вовремя заметил хулиганские действия, вызвал полицию и пытался блокировать злоумышленников, однако они убежали через форточку.

В результате движение трамваев по Французскому бульвару на некоторое время было остановлено.

Напомним, на Одесчине копы повалили на пол и избили ветерана АТО: "Пришел за женой"



Как сообщала Politeka, защищал место кулаками: в одесской маршрутке мужчина ударил беременную, видео драки

Также Politeka писала, что на одесском вокзале отрыли охоту на туристов, фото: "не успевают сойти с поезда"