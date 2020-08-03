В Одесской области мать закопала свою новорожденную дочь на кладбище, однако бродячие собаки вырыли труп

Жуткий инцидент случился в селе Мирное Беляевского района. О нем рассказали в пресс-службе ГУНП Одесской области, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам правоохранителей, мужчина выгуливал свою собаку возле кладбища, когда наткнулся на тело младенца. Он немедленно вызвал полицию, которые приступили к поискам матери и вскоре ее разыскали.

32-летняя женщина созналась, что на седьмом месяце беременности у нее случились преждевременные роды и она родила мертвого ребенка, которого похоронила на местном кладбище, как только поняла, что он не подает признаков жизни. Также она поведала, что на учете по беременности нигде не состояла и рожала у себя дома.

Отмечается, что помимо этой девочки у женщины уже есть семеро детей.

Сейчас тело младенца направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью новорожденного ребенка) УК Украины. Обстоятельства и причины смерти младенца устанавливаются.

До этого мы писали, что вандалы похитили около 10 метеллических крестов на втором христианском кладбище в Одессе.

Злоумышленники демонтировали около десятка металлических могильных крестов, а затем перебросили их через забор на трамвайные пути 10-го маршрута.

Отмечается, что на место события съехалась полиция с мигалками.

У Біляївському районі поліцейські встановлюють обставини смерті новонародженої дитини🚨 До поліції надійшло повідомлення від жителя села Мирне, що під час прогулянки з собакою, він знайшов тіло немовляти. Співробітники поліції за лічені години встановили особу матері. Нею виявилася 32-річна місцева жителька, яка вже має семеро дітей. При спілкуванні з правоохоронцями жінка розповіла, що під час вагітності на обліку у лікарів не перебувала, а тиждень тому в неї стався викидень на сьомому місяці вагітності - вона народила мертву дівчинку. Після самостійних пологів вдома породілля поховала дитинку на місцевому цвинтарі. За вказаним фактом у територіальному відділі поліції розпочали провадження за статтею 117 (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування для встановлення обставин та причини смерті немовляти його направили на судово-медичну експертизу. Тривають слідчі дії. Фото 👉https://fex.net/ru/s/s6pcxsv Відео для ЗМІ 👉https://fex.net/ru/s/eesvtdk Gepostet von Поліція Одеської області am Montag, 3. August 2020

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