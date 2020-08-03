В Одесской области число инфицированных китайским вирусом неуклонно растет

Только за одни сутки в Одессе и области прибавилось 68 заболевших. Именно столько новых случаев подтвердила пресс-служба МОЗ Украины, передает Politeka.net.

Всего на Одесчине выявлено 3482 случая вируса. Скончались 48 человек, 1354 пациентов выздоровели, 2080 – продолжают болеть на данный момент.

Также отмечается, что 5248 жителей Одесской области имеют подозрения на COVID-19.

Ранее мы сообщали, что по состоянию на 2 августа в регионе выявлено 99 новых случаев инфицирования. Таким образом, Одесская область побила все предыдущие показатели заражения с начала эпидемии.

Помимо прочего, вирус выявили у четверых детей — девочек в возрасте от двух до шести лет.

Также мы писали, что, по словам специалистов, больше всего людей заражаются вирусом в общественном транспорте. Граждане игнорируют маски и социальную дистанцию, что не способствует улучшению эпидемиологической обстановки.

Аналогичная ситуация наблюдается и в местах массового отдыха людей: на пляжах и в парках.

Напомним, что вспышку китайского вируса зафиксировали в Инфоксводоканале.

Пресс-секретарь водоканала заверил, что у заболевших не было никаких симптомов. Положительные результаты показали ПЦР-тесты во время плановой проверки у шести сотрудников.

Напомним, что вирус разошелся с новой силой в Одессе, больницы не справляются: сколько зараженных

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