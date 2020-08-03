Жители, проживающие в центре Одессы стали свидетелями странного поведения их соседей

Они рассказали, что на улице Жуковского, 6 в квартире на втором этаже некая супружеская пара держит взаперти стаю из 6-7 собак, сообщает местные паблик, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По сведениям очевидцев, над бедными животными издеваются — их не выгуливают, они весь день лают и воют. Если же животные начинают гавкать, то их хозяева попросту бьют и матерят и эти крики, вдобавок, слышит весь двор.

Соседи предполагают, что собаки сидят голодными, в квартире побитые окна, что говорит о маргинальном образе жизни хозяев.

Ранее мы сообщали, в заброшенном доме на окраине села под Одессой был найден голодный и измученный пес породы алабай. Бедное животное было привязано на цепи на территории заброшенной фермы в Беляевском районе.

Собаку оставили без еды и воды, в ужасных условиях, совершенно одну. Ее спасли от верной гибели волонтеры и сейчас она пребывает в ветеринарной клинике Одессы.

Также сообщалось, в Одесской области мужчина на автомобили гонялся за собакой по улице и пытался ее задавить.

Инцидент произошел на днях в городе Подольске.

Очевидец засянл, как водитель Volkswagen Passat на большой скорости сбивает овчарку, однако вместо того, чтобы остановится, он разворачивается и снова задевает собаку. После этого неадекватный водитель уезжает.

Напомним, трассу Одесса - Киев завалили мусором: вопиющие кадры

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