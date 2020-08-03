Китайский вирус проник в мэрию Одессы и уже стало известно о заражении заместителя Геннадия Труханова

В частности, заболевание диагностировали у вице-мэра Дмитрия Жемана, сообщают местные СМИ .

В горсовете сообщили, что на самоизоляцию с подозрением на COVID-19 отправлены два других заместителя Павел Вулельман и Светлана Бедрега.

По данным СМИ, результат теста Жеман получил ещё в субботу, а до этого он принимал участие в массовых мероприятиях и общался с широким кругом своих коллег.

Также известно, что у вице-мэров Дмитрия Жемана и Светланы Бедреги - общая приемная.

Пока данных о планируемой самоизоляции мэра Одессы Геннадия Труханова нет.

Городской голова сдает ПЦР-тесты каждую неделю, а сегодня Труханов спокойно вел совещание в муниципалитете.

Напомним, что только только за одни сутки в Одессе и области прибавилось 68 заболевших. Именно столько новых случаев подтвердила пресс-служба МОЗ Украины.

Всего на Одесчине выявлено 3482 случая вируса. Скончались 48 человек, 1354 пациентов выздоровели, 2080 – продолжают болеть на данный момент.

Ранее мы писали, в этом году, несмотря на карантин, мэрия Одессы решила раскошелиться и с размахом отметить день города.

На празднование, которое состоится 2 сентября, из городского бюджета планируют выделить 4,1 миллиона гривен.

Организация проведения гала-концерта обойдется в 3 млн 600 тыс. гривен. Почти 200 тыс. гривен потратят на установку сцены, еще 140 тыс. гривен на звуковое оборудование и 160 тыс. гривен на видеооборудование.

Напомним, что вирус разошелся с новой силой в Одессе, больницы не справляются: сколько зараженных

Как сообщала Politeka, полиция устроила массовую облаву на жителей Одессы: за что штрафуют.