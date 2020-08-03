Китайский вирус проник в мэрию Одессы и уже стало известно о заражении заместителя Геннадия Труханова
В частности, заболевание диагностировали у вице-мэра Дмитрия Жемана, сообщают местные
В горсовете сообщили, что на самоизоляцию с подозрением на COVID-19 отправлены два других заместителя Павел Вулельман и Светлана Бедрега.
По данным СМИ, результат теста Жеман получил ещё в субботу, а до этого он принимал участие в массовых мероприятиях и общался с широким кругом своих коллег.
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Также известно, что у вице-мэров Дмитрия Жемана и Светланы Бедреги - общая приемная.
Пока данных о планируемой самоизоляции мэра Одессы Геннадия Труханова нет.
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