Отдыхающих встревожило аварийное состояние навеса на одном  из пляжей в Одессе

Так, на лузановском  пляже  в районе Сортировочной на глазах у всех разваливается навес и куски шифера вот-вот могут рухнуть на головы людей, которые пришли позагорать. Фотографии разместили  местные СМИ.

«Кто будет отвечать, если на моего ребенка упадет кусок шифера?! Вы, Геннадий Леонидович?! Не думаю! Так же как и вы не отвечаете за то, что в городе падают дома! – с возмущением говорить одесситка.

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Обратим внимание, что в Одессе существует КП "Побережье", которое ведает всеми пляжами в городе, но, оно как видно бездействует.

Ранее мы сообщали, на Поповском пляже в районе Дачи Ковалевского, за 16-й станцией Большого Фонтана обвалилась часть двухэтажного пирса.

К счастью, во время обрушения на пирсе никого не было, так что обошлось без жертв.

Местные жители говорят, что обрушение не стало для них неожиданностью, так как берегозащитное сооружение уже несколько лет находится в аварийном состоянии.

Во многих местах бетон потрескался, обнажив ржавую арматуру. Не в лучшем состоянии и колонны, поддерживающие второй этаж пирса. Однако одесские власти бездействовали.

Напомним, что последний пляж в Одессе захватили коммерсанты, фото: " будка для сбора денег и не только"

Как сообщала Politeka,  люди взбунтовались в Одессе, в ход пошли файера, видео: "Труханов верни..."

Также Politeka писала, что одесситам перекрыли проход на пляж: "Было море - больше нет", возмутительное видео