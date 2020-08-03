В Одессе разрелся скандал, учасниками которого стали переселенцы и ветеран АТО
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В частности, переселенцы встали на защиту участника боевых действий в АТО, которого выселяют из центра социально-психологической помощи, где мужчина прожил полтора года. Его попросили собрать вещи и покинуть общежитие, так как он имеет работу и не является переселенцем.
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«Я не являюсь переселенцем, но я - участник боевых действий в АТО. Сейчас я работаю в полиции. И люди меня просят остаться жить здесь, так как на территории общежития несколько раз были происшествия, - рассказал ветеран.
Люди убеждены, что в скором времени точно также поступят и с ними, потому что им не продлевают договоры аренды.
По словам переселенцем, им некуда податься, к тому же большинство из них - люди с инвалидностью.
В свою очередь представитель центра заверяет, что у них большие долги по коммуналке, но выселять их не собираются.
«Речь идет о единичном случае выселения - у него нет статуса переселенца, - говорят в центре.
Ранее мы сообщали, жителям Одессы и гостям города рассказали, на каких пляжах можно купаться.
Так, 27 июля, на пляжах были отобраны пробы морской воды. Об этом сообщает официальный сайт города.
И как выяснилось по результатам исследований, вода на всех пляжах Одессы соответствует санитарно-гигиеническим и санитарно-биологическим нормам показателям, а значит пригодна для купания.
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