Под Одессой заметили мужчину, который развлекается стрельбой из пистолета, полиция не реагирует
Видео со стрелком разместил на своей странице в Фейсбук одессит Роман Мельниченко, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть - доскролльте страницу до конца)
Кадры сделаны в частном кооперативе «Чайка, что в поселке Алтестово вблизи трассы Киев-Одесса.
На записи видно, как мужчина ходит с пистолетом и ради развлечения стреляет из огнестрельного оружия в воздух.
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По данным местные
Что интересно, этот мужчина, постоянно устраивает дебоши, но по непонятным причинам всегда выходит сухим из воды, а местная полиция попросту закрывает глаза на случившееся.
После стрельбы председатель кооператива собрал гильзы, и отнес их к участковому, который не хотел принимать заявление и только с пятого раза его принял.
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