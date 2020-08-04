Под Одессой заметили мужчину, который развлекается стрельбой из пистолета, полиция не реагирует

Видео со стрелком разместил на своей странице в Фейсбук одессит Роман Мельниченко, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть - доскролльте страницу до конца)

Кадры сделаны в частном кооперативе «Чайка, что в поселке Алтестово вблизи трассы Киев-Одесса.

На записи видно, как мужчина ходит с пистолетом и ради развлечения стреляет из огнестрельного оружия в воздух.

По данным местные СМИ , стрелком является один из работников этого кооператива, который частенько приезжает на сезонные работы. Зовут его Николай.

Что интересно, этот мужчина, постоянно устраивает дебоши, но по непонятным причинам всегда выходит сухим из воды, а местная полиция попросту закрывает глаза на случившееся.

После стрельбы председатель кооператива собрал гильзы, и отнес их к участковому, который не хотел принимать заявление и только с пятого раза его принял.

До этого мы сообщали, что всё чаще иностранцы стали посягать на имущество жителей Одессы.

Только за одни сутки полиции удалось раскрыть два случая ограбления, которые произошли в разных частях города.

Так, на поселке Котовского воры ограбили водителя хлебовозки, а на Таирова припаркованный автомобиль.

Gepostet von Роман Мельниченко am Sonntag, 2. August 2020

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