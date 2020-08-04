В Одесскую область прибыл контрабандный груз из Латинской Америки на сумму более 200 миллионов гривен

Рекордную партию кокаина весом 56,4 килограммов выявили пограничники вместе со своими коллегами в морском порту «Южный», передает Politeka.net, со ссылкой на пресс- центр СБУ.

Брикеты спрятали в банановых контейнерах из Эквадора. У каждого брикета была своя фирменная маркировка в виде букв и цифр, указывающая на свою принадлежность к определенному наркодилеру. Всего таких брикетов было 47.

Ориентировочная стоимость изъятого "элитного" наркотика, весом 56,4 кг, на черном рынке может достигать более 200 млн гривен".

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ст.305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

В СБУ отметили, что в 2020 году в этом порту уже дважды задерживали крупные партии кокаина.

До этого мы сообщали, что в Подольске почтальон придумала способ, как нажиться на малообеспеченных семьям.

Сотрудница почты цинично присвоила себе субсидии, которые предназначались малоимущим. По всей вероятности, женщина решила, что ей они нужнее и положила свыше 8 тысяч гривен себе в карман.

Шестеро получателей субсидий, проживающих в селе Борщи так и не дождавшись денег, обратились в управление соцзащиты населения.

Там выяснилось, что чужие деньги получила и потратила почтальон.

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