В автомобиль одесского антикоррупционера бросили гранаты

Об этом сообщает издание «Любимый город».

Нападение произошло ночью, 3 августа, возле спортивного комплекса «Краян».

Сообщается, что неизвестные кинули две гранаты, когда глава обособленного подразделения «Международной антикоррупционной ассамблеи» в Одесской области Анатолий Коломиец садился в автомобиль.

Антикоррупционер Коломиец открыл ответный огонь по нападавшим, но они успели скрыться.

На место происшествия была вызвана полиция, которая нашла еще одну гранату.

Коломиец утверждает, что на него было организовано покушение.

По данным местные СМИ , стрелком является один из работников этого кооператива, который частенько приезжает на сезонные работы. Зовут его Николай.

Что интересно, этот мужчина, постоянно устраивает дебоши, но по непонятным причинам всегда выходит сухим из воды, а местная полиция попросту закрывает глаза на случившееся.

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