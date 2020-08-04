Если кто пропустил, теперь это могут увидеть все

Жители Одессы наблюдали ярко-красную луну, которая взошла над морем

Восхитительные снимки разместили очевидцы в телеграм-канале «Подслушано Одесса», передает Рoliteka.net

В понедельник, 3 августа в Одессе можно было увидеть очень красивое полнолуние. Крупная луна буквально вынырнула из моря, повисла в небе и смотрелась просто фантастически.

Столь масштабное зрелище привлекло сотни наблюдателей, которые заполонили одесские пляжи. Люди с телефонами и фотоаппаратами в руках активно фотографировали луну, делали селфи или просто наслаждались космическим пейзажем.

«Полная луна на море, это наверное одно из никогда не надоедающих явлений. Сколько раз видел, и никогда не оставляет равнодушным», - делятся впечатлениями одесситы.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года в активной фазе был метеоритный дождь Лириды. По словам специалистов, ежечасно в атмосфере сгорает до 20 космических тел. Наблюдать за уникальным событием можно было несколько дней, даже не используя при этом телескопы. Звездопад Лириды, который был в разгаре в апреле, отличается едва ли не самыми крупными вспышками в небе и едва ли не самым длинным следом после сгоревших в атмосфере метеоритов.

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