Два человека загремели в больницу после того, как отведали мидии и креветки на банкете в ресторане Одессы

Подробности рассказала пресс-служба Госпродпотребслужбы в Одесской области, передает Рoliteka.net

На прошлой неделе в одесскую инфекционку поступили два человека с одинаковыми симптомами кишечной инфекции. У них поднялась температура 38 градусов, началась тошнота, боль в животе и диарея. Они признались, что накануне были на банкете в одном из одесских заведений, употребляли там морепродукты и после этого им стало плохо. Медики рассказали о случившемся инспекторам из Госпродпотребслужбы.

Специалисты ведомства отправились в заведение, где проходил банкет, и нашли там много чего интересного.

Как оказалось, на складе находилось десять килограмм замороженного куриного мяса, 16 килограмм свинины, почти полтора килограмм баранины, шесть килограмм замороженного лосося, пять килограмм охлажденных мидий, 90 куриных яиц. Все продукты были без соответствующей маркировки и необходимой информации для потребителей о дате производства и срока хранения.

Кроме того, в ведомстве отметили, что они хранились на складе без какого-либо контроля температурного режима, что могло привести к размножению патогенных микроорганизмов и формирование токсинов.

В Госпродпотребслужбе зафиксировали нарушения.

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