В Одессе полиция продолжает штрафовать за нарушение карантинных ограничений
В этот раз пострадали работница кафе и владелец бара за то, что обслуживали клиентов без масок. Об этом стало известно из судебного реестра, передает Рoliteka.net.
Первый случай нарушения зафиксировали в заведении на Фонтанской дороге.
Девушка-официантка, проигнорировала карантинные запреты и обслуживала клиентов без маски за что и поплатилась. На нее был наложен штраф в размере 17 тысяч гривен.
Пенсии уменьшатся, украинцев предупредили, кто и почему потеряет деньги: "При перерасчете..."
С "Квартал 95" случилось худшее, Евгений Кошевой бессилен: "Это удавалось только..."
Новый курс доллара, нехватка денег украинцам и приводнение Crew Dragon – главное за ночь
Красотку из «Квартал 95» застукали за стыдным занятием в кустах, кадры облетели сеть: «Жизнь такая»
Еще один случай замечен в Лузановке
Там, протокол был составлен на владельца местного бара. Около полуночи полицейские заметили, что бармен обслуживал клиентов без маски. Его трогать на стали, а наложили штраф сразу на владельца. Теперь предпринимателю придется раскошелится на 34 тысяч гривен штрафа.
Напомним, что на Одесчине стремительно растет число зараженных китайским вирусом.
Общее количество инфицированных в регионе выросло до 3545.
В течение 3 августа диагноз COVID-19 подтвердился у 63 жителей области.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения, один больной в Одесской области вчера скончался. Количество летальных исходов увеличилось до 49.
64 новых пациентов с подозрением на COVID-19 сейчас находятся под наблюдением врачей.
Напомним, что вирус разошелся с новой силой в Одессе, больницы не справляются: сколько зараженных
Как сообщала Politeka, полиция устроила массовую облаву на жителей Одессы: за что штрафуют.