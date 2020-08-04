Без масок никуда

В Одессе полиция продолжает штрафовать за нарушение карантинных ограничений

В этот раз пострадали работница кафе и владелец бара за то, что обслуживали клиентов без масок. Об этом стало известно из судебного реестра, передает Рoliteka.net.

Первый случай нарушения зафиксировали в заведении на Фонтанской дороге.

Девушка-официантка, проигнорировала карантинные запреты и обслуживала клиентов без маски за что и поплатилась. На нее был наложен штраф в размере 17 тысяч гривен.

Еще один случай замечен в Лузановке

Там, протокол был составлен на владельца местного бара. Около полуночи полицейские заметили, что бармен обслуживал клиентов без маски. Его трогать на стали, а наложили штраф сразу на владельца. Теперь предпринимателю придется раскошелится на 34 тысяч гривен штрафа.

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