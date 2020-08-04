Несмотря на то, что Одесская область находится в «зеленой» карантинной зоне, ситуация с заболеваемостью китайским вирусом остается тревожной
Только за последние сутки в регионе выявлено 64 новых случая инфицирования Всего заболели 3545 человек. Такие данные обнародовала пресс-служба МОЗ Украины, передает Рoliteka.net.
По их информации, один больной в Одесской области вчера скончался. Количество летальных исходов увеличилось до 49.
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Выздоровели 1354 пациентов, продолжают болеть на данный момент 2142 человек.
Обратим внимание, что по распространению инфекции Одесскую область отнесли к так называемой «зеленой» зоне.
Эта зона предусматривает общие обязательные требования: нельзя заходить в общественные здания без маски на лице, нужно соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и обрабатывать их антисептиком, один человек может находиться на пяти квадратных метрах.
Кроме того, допускается посещение кинотеатров с заполненностью на 50%, перевозки пассажиров только на сидячих местах и работа детских лагерей, а также ночных клубов.
Ранее мы сообщали, что в Одессе полиция продолжает штрафовать за нарушение карантинных ограничений.
В этот раз пострадали работница кафе и владелец бара за то, что обслуживали клиентов без масок.
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