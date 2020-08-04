В Одессе вспыхнул протест против российских буксиров

Как сообщают местные СМИ , сотрудники морского порта «Черноморск» собрались на митинг, с требование отказаться от российских буксиров, которые контролирует правительство РФ.

Поводом стало появление в Черноморске двух российских буксиров Topaz N и Diamond N, которые имеют прямое отношение к "Новороссийскому морскому порту".

Участники акции приехали в Одессу и собрались под стенами управления Администрации морских портов на улице на Ланжероновской, 1.

Портовики заявляют, что подобные схемы лишат украинское госпредприятие возможности работать, в результате чего они останутся без зарплат.

В руках митингующие держали плакаты: «Прочь российские буксиры с порта «Черноморск» и «Нет пиратам в порту!».

Ранее мы сообщали, что в Одессе протестовали против дистанционки.

Одесситы считают, такое обучение неполноценное, приводит к деградации и психологическим проблемам. Без очного общения дети не могут полноценно развиваться. А еще сидение за компьютером и планшетом сильно портит зрение.

Жители Одесской области также присоединились к всеукраинской акции против удаленного обучения в школах, которое ввели на фоне пандемии.

Родители и школьники собрались на днях у стен местной мэрии в Измаиле. В руках они держали плакаты с лозунгами: «Против дистанционного обучения. За школу», «Мы за живую школу», «Дети должны учиться в школе». Присутствовали на митинге и школьники. На их велосипедах были прикреплены следующие надписи: «Мы пойдем в школу», «Хочу в школу».

Напомним,"Это преступление": одесситы взбунтовались против дистанционки в школах

Как сообщала Politeka, на Одесчине разгорелся протест из-за дистанционного обучения

Также Politeka писала, что одессит взорвал сеть обращением к патриотам, обнародовано видео