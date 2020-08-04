На прошлой неделе на территории Одесской области пропали 27 детей
Именно столько заявлений о пропажах несовершеннолетних было подано в правоохранительные органы за период с 27 июля по 2 августа текущего года, передает Politeka.net.
В пресс-службе ГУНП в Одесской области отметили, что все они были найдены и возвращены родителям.
Кроме того, на прошлой неделе тридцать шесть человек были привлечены к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.
Пять человек были привлечены к административной ответственности за домашнее насилие.
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Напомним, что в Одесской области разыскивали без вести пропавшую 13-летнюю Татьяну Бабенко.
Девочка проживающая в селе Затишье в Захарьевском районе утром, вышла из дома и исчезла. Была одета в белое платье.
До этого мы сообщали, что в Одессе полиция разыскивает 21-летнюю девушку из Винницы.
Последний раз Снежана Куцолабская выходила на связь с матерью еще в декабре прошлого года, а после бесследно исчезла.
По некоторым сведениям, пропавшая девушка может находиться в Одессе.
Приметы Снежаны: рост 165-167 см., худощавого телосложения, глаза темно-зеленые, волосы черные до плеч.
Напомним, в Одесской области бесследно исчезла зеленоглазая красавица: полиция сообщила детали.
Как сообщала Politeka, дети без вести пропали под Одессой, полиция поднята по тревоге: фото и приметы.
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