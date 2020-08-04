К самому берегу в Одессе подобрались скаты
Их заметили в понедельник, 3 августа, на Собачьем пляже.
Соответствуюшее видео разместил одесский эко-активист Владислав Балинский, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскрольте страницу до конца)
"Несмотря на свой грозный вид, эти древнейшие хрящевые рыбы очень пугливы. Мне пришлось надеть свои самые длинные ласты, чтобы хоть несколько секунд удержать этого красавца в кадре", – написал он.
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Стоит сказать, что скаты стараются держаться подальше от людей, поэтому днем, когда на пляжах много отдыхающих, они уплывают в глубину. Но утром и вечером они нередко подплывают к самому берегу.
Скат может представлять опасность, о которой мало кто подозревает.
Если наступить на него, то можно получить удар шипа. Кроме того, что это опасное холодное оружие, он ещё и выпускает яд, который находится в специальных железах. Попадая в кровь жертвы, яд хвостокола:
• вызывает сильные, спазмообразные боли;
• резко снижает давление, что проявляется слабостью, ознобом, рвотой, потерей сознания;
• сильно учащает пульс;
• приводит к параличу мышц.
Рану следует как можно быстрее промыть горячей водой и принять антигистаминные препараты. Кроме того, шип может обломаться и остаться в ране – тогда необходимо срочно обращаться к врачу.
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