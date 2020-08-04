В Одесской области собака крупной породы напала на ребенка, в результате чего его отвезли в больницу с рваными ранами головы

Об инциденте, который случился на днях в селе Удобное Белгород-Днестровского района сообщили в местной полиции, передает Politeka.net

6-летний мальчик с родителями приехал из областного центра к родственникам в село. Пока взрослые занимались своими делами, их дети гуляла в саду, где была привязана немецкая овчарка. Пострадавший бросил в сторону собаки детскую лопатку, а когда подошел забрать ее — пес укусил мальчика.

Ребенка отвезли в больницу с рваными ранами головы.

По словам медиков, никаких угроз его жизни и здоровью нет.

В тоже время с родителями полицейские провели профилактическую беседу. Им объяснили, что оставлять детей без присмотра нельзя. К тому же, если дома есть животные, нужно обязательно объяснять детворе, что с ними нужно обращаться осторожно и ни в коем случае не дразнить.

До этого в Одессе произошел еще один случай нападения собаки.

Зоозащитницу Диану Колычеву покусала собака крупной породы, которую она взяла на передержку.

Инцидент произошел во время прогулки на 411 батарее. Нападавшая собака стала лаять на другую собаку и пытаться вырваться с поводка. Волонтер пыталась удержать ее, но в итоге получила раны.

Сейчас девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии. У нее много ран, которые зашивали под наркозом в течение четырех часов.

Позже стало известно, что агрессивную собаку усыпили.

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