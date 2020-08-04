Теперь ему будут делать операцию

В одном из сел Одесской области 16-летнего парня парализовало после неудачного прыжка

Трагический инцидент с подростком случился, когда он отдыхал с компанией друзей на местном пруду в Подольском районе.

Как сообщили в полиции, парень решил прыгнуть в воду, когда не рассчитал глубину ставка и ударился головой об дно.

Друзья вытянули потерпевшего и оказали ему первую медицинскую помощь, а также вызвали скорую, однако сейчас подросток пребывает в очень тяжелом состоянии.

Он получил ушиб спинного мозга и дисфункцию конечностей и теперь ему предстоит очень сложная операция.

До этого мы сообщали, что в Одесской области собака крупной породы напала на ребенка, в результате чего его отвезли в больницу с рваными ранами головы

Инцидент случился на днях в селе Удобное Белгород-Днестровского района.

6-летний мальчик с родителями приехал из областного центра к родственникам в село. Пока взрослые занимались своими делами, их дети гуляла в саду, где была привязана немецкая овчарка. Пострадавший бросил в сторону собаки детскую лопатку, а когда подошел забрать ее — пес укусил мальчика.

Ребенка отвезли в больницу с рваными ранами головы.

По словам медиков, никаких угроз его жизни и здоровью нет.

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