В Одессе девушка по неизвестным причинам выбегала на проезжую часть и бросалась под колеса автомобилей

Ее заметили на днях на улице Степовая угол Мельницкой. Момент удалось зафиксировать на видео, которое попало в сеть, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как рассказали очевидцы, участником неприятного инцидента стал водитель микроавтобуса. Когда он ехал по дороге, то внезапно под колеса его транспортного средства бросилась девушка, которая была в неадекватном состоянии. Аварии удалось чудом избежать лишь благодаря тому, что микроавтобус двигался с малой скоростью.

"Неадекватная подруга бросается под маршрутки на ул. Степная угол Мельницкой", - прокомментировали в сети.

До этого мы писали, в Одессе обнаженный мужчина гулял по проезжей части и мешал проезду автомобилей.

Его заметили на улице Богдана Хмельницкого.

На опубликованных кадрах можно заметить, что мужчина, на котором нет абсолютно никакой одежды, шагает посередине проезжей части и мешает проезду автомобилей. Затем один из водителей, судя по всему, не оценил юмора нудиста и ударил его кулаком в голову. От удара обнаженный мужчина сразу же упал на асфальт и потерял сознание.

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