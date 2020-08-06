В Одесской области зафиксирован новый антирекорд по числу инфицированных и погибших от китайского вируса

Только за одни сутки в регионе выявлено 109 новых больных на COVID-19, а от осложнений, вызванных этим вирусом скончались 9 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе одесской ОГА, передает Politeka.net

Всего с начала эпидемии на Одесчине заболели 3748 человек, под подозрением находится 5512 жителя. За весь период скончались 62 пациента.

Медики объясняют такой всплеск заболевших тем, что люди пренебрегают карантинными ограничениями и увеличением количества проводимых тестов.

Отметим, что из-за всплеска заболеваемости в Одессе стали готовить дополнительные больницы, которые будут принимать зараженных.

Теперь пациентов с подозрением на инфекцию будут доставлять в городскую больницу № 5 на Лидерсовском бульваре. Там уже развернули дополнительное отделение, рассказала директор горздрава Елена Якименко.

Она отметила, что в дополнительном отделении разместят 120 коек, в том числе 24 — это будут реанимационные койки.

По Украине зафиксировано 76 808 (+1 318 за сутки) случаев заражения. 1 819 (+31) человек умерло, 42 524 (+997) выздоровело.

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