Мэр Одессы Геннадий Труханов скрыл важную информацию от общественности и теперь его будут за это судить
В частности, в декларации за 2017 год Геннадий Труханов «забыл» указать супругу и ее имущество на сумму свыше 16 миллионов гривен.
Прокуроры САП и детективы НАБУ уже отправили в суд обвинительное заключение по делу городского головы, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу специализированной антикоррупционной прокуратуры.
По версии следствия, Труханов не указал в декларации имущества и дохода, принадлежащего жене. В частности, квартира в м. Одесса, парковочное место, автомобиль, а также корпоративные права и т.д. Общая стоимость удаленного имущества достигает почти 16,3 млн грн.
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Отмечается, что это уже второе дело касательно «недостоверной» декларации. Первое в суд отправили в июне 2019 года. В нем мэра Одессы обвиняют в забывчивости при составлении деклараций за 2015 и 2016 года.
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