Мэр Одессы Геннадий Труханов скрыл важную информацию от общественности и теперь его будут за это судить

В частности, в декларации за 2017 год Геннадий Труханов «забыл» указать супругу и ее имущество на сумму свыше 16 миллионов гривен.

Прокуроры САП и детективы НАБУ уже отправили в суд обвинительное заключение по делу городского головы, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По версии следствия, Труханов не указал в декларации имущества и дохода, принадлежащего жене. В частности, квартира в м. Одесса, парковочное место, автомобиль, а также корпоративные права и т.д. Общая стоимость удаленного имущества достигает почти 16,3 млн грн.

Отмечается, что это уже второе дело касательно «недостоверной» декларации. Первое в суд отправили в июне 2019 года. В нем мэра Одессы обвиняют в забывчивости при составлении деклараций за 2015 и 2016 года.

Ранее мы писали, в этом году, несмотря на карантин, мэрия Одессы решила раскошелиться и с размахом отметить день города.

На празднование, которое состоится 2 сентября, из городского бюджета планируют выделить 4,1 миллиона гривен.

Организация проведения гала-концерта обойдется в 3 млн 600 тыс. гривен. Почти 200 тыс. гривен потратят на установку сцены, еще 140 тыс. гривен на звуковое оборудование и 160 тыс. гривен на видеооборудование.

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