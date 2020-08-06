В Одессе туристы снимали чужие деньги из банкоматов

Подробности хитрой схемы рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, досколльте страницу до конца)

Так, двое приезжих из Кировоградской области в возрасте 37-ми и 38-ми лет устанавливали специальные накладки с липкой лентой, которые блокировали выдачу купюр, и ждали пока клиент осуществит операцию по снятию наличных. Поскольку банкомат через препятствие блокировал выдачу денег, клиент уходил, чтобы позвонить в сервисную службу. Воры в это время вынимали накладку вместе с деньгами.

Однако долго орудовать злоумышленникам не пришлось сотрудники полиции вместе со своими коллегами из киберполиции задержали их прямо на «горячем». Мужчины уже были судимы ранее за имущественные преступления.

Сейчас их поместили в СИЗО, где они будут ждать меру пресечения.

Ранее мы сообщали, что под Одессой аферист придумал хитроумную схему, как одной купюрой пополнить счет на 50 тысяч гривен.

29-лений житель Беляевского района с помощью разрезанной 200 гривневой купюры, нитки и клейкой ленты изготовил специальное устройство. С его помощью он одной и той же купюрой неоднократно через терминал онлайн платежей пополнял свой мобильный счет.

Затем эти деньги мошенник перечислял на электронные кошельки и банковские карты, а затем снимал наличку.

Как оказалось, на счету афериста 44 факта криминальных правонарушений в Одессе и других населенных пунктах, которыми он нанес материального ущерба на сумму в 50 тысяч гривен.

Напомним, туристку из Киева возмутил русский язык в Одессе, видео: "Как в Москве"

Как сообщала Politeka, молодая одесситка бросалась под колеса авто: момент попал на видео

Также Politeka писала, что преступление одесского копа над ребенком всполошило Одессу: СМИ рассекретили его имя и фото