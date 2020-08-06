В Одесской области в результате взрыва гранаты пострадали приезжие

Происшествие случилось в ночь на 6 августа, в селе Песчаная в Балтском районе, сообщает пресс-служба регионального ГУНП, передает Politeka.net

По словам полицейских, во время распития спиртных напитков вспыхнула ссора между сожителем хозяйки и ее гостями, которые приехали из Винницкой области.

Мужчина бросил в их сторону гранату, а сам скрылся с места преступления.

В результате взрыва множественные рваные раны получили двое мужчин - 41-го и 27-ми лет, а также 30-летняя женщина, - их доставили в больницу.

Событие квалифицировали как покушение на убийство. На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Ведется поиск подрывника.

До этого мы писали, в автомобиль одесского антикоррупционера бросили гранаты.

Нападение произошло ночью, 3 августа, возле спортивного комплекса «Краян». Неизвестные кинули две гранаты, когда глава обособленного подразделения «Международной антикоррупционной ассамблеи» в Одесской области Анатолий Коломиец садился в автомобиль.

Антикоррупционер Коломиец открыл ответный огонь по нападавшим, но они успели скрыться.

На место происшествия была вызвана полиция, которая нашла еще одну гранату.

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