В свою очередь, пользователи сети, преимущественно одесситы, решили высказаться в ответ и большинство из них оказались не очень гостеприимными и толерантными. Стоит отметить, многие комментаторы хоть и стали защищать русский язык и говорить, что это их родной, однако совершенно его не знают, так как пишут с орфографическими ошибками. Вот что они пишут:

«Детка — это Одесса, а как известно город русскоговорящий, не нравится, не едете к нам и без вас проживем»,

«Одесса многонациональный город! Говорю на языке, который впитала с детства. Не нравится, не приезжай! Комментарии, оставь при себе!!!😡😡»,

«Какого к нам ехать, а потом возмущаться. А вообще-то коренные киевляне разговаривали на русском языке. Приезжают к нам обсц*кать море и еще возмущаются»,

В пятницу, 7 августа, жара продолжит донимать жителей Одессы и области

Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

Весь день небо в Одессе будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду.

Температура ночью составит +21+23 градусов, днем температура взлетит до +34 градусов, местами даже до +36.

Температура морской воды станет еще теплее и составит 23-24 градуса.

По Одесской области ожидается преимущественно ясная погода, местами облака будут показываться на небе. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду..

Температура ночью +18+23 °С, днем +31+36 градусов.

На автодорогах области видимость хорошая.

Стоит обратить внимание, что этот день, 7 августа, синоптики отмечают очень высокую пожарную опасность.

Ранее стало известно, какая погода ожидает одесситов и гостей города в последний месяц лета.

Согласно данным синоптиков Gismeteo, до середины августа в городе будет преобладать жаркая и засушливая погода, а с середины месяца в город придет похолодание, однако ненадолго. С 19 августа температура воздуха значительно опуститься и будет колебаться в пределах +18+24 градусов.

Уже с 25 августа жара начнет возвращать былые позиции в Одессе, и температура воздуха начнет расти.

Также согласно прогнозу Gismeteo в Одессе будет преобладать засушливая погода. Дожди ожидаются на протяжении 5 дней.

Напомним, что жара до +36 и ливни с градом: синоптики предупредили, в какие дни ждать сюрпризов в Одессе

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