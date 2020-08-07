В Одесской области готовятся к усилению карантинных мер из-за стремительных темпов распространения вируса

Как известно, на прошлой неделе в МОЗ отнесли Одесчину к так называемой «зеленой» зоне, но в любой момент ситуация может усугубиться, передает Politeka.net

Если рост темпов распространения COVID-19 не замедлится, то сегодня в МОЗ будут рассматривать перевод области на более жесткий карантин.

Обратим внимание, что в «желтой» зоне карантина запрещается работа учреждений соцзащиты, в которых находятся люди пенсионного возраста. А в «оранжевой» зоне нельзя работать хостелам и турбазам, спортивным заведениям, детским лагерям. По ночам запрещена работа баров, кафе и ресторанов, а в массовых мероприятиях могут участвовать до 100 человек с соблюдением дистанции в 20 метров.

По последним данным МОЗ, на территории Одесской области выявлено 156 новых случаев инфицирования. Общее количество заболевших достигло 3904.

Еще три пациента скончались, а это значит, что количество погибших в регионе достигло 65 человек.

Один пациент вчера вылечился, а 168 жителей региона попали под наблюдение врачей с подозрением на COVID-19.

Медики объясняют такой всплеск заболевших тем, что люди пренебрегают карантинными ограничениями и увеличением количества проводимых тестов.

Отметим, что из-за всплеска заболеваемости в Одессе стали готовить дополнительные больницы, которые будут принимать зараженных.

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