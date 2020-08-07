Супружеская пара отправилась отдыхать на один из курортов в Одесской области, но произошло несчастье

Подробности трагедии в селе Лиман Татарбунарского района, на территории курорта "Катранка" рассказал в соцсетях очевидец Алексей Левченко, передает Politeka.net

По словам мужчины, супруги утонули в море, потому что не сумели справиться с течением воды. В тот день погода была ветреной, но волны, отметил Левченко, не были особенно большими.

"Я отплыл подальше и наслаждался теми качелями из волн, которые накатывали одна за одной. Увлекшись этим развлечением, я не заметил, как прилично отдалился от берега. Перевернувшись на спину, я благополучно добрался до безопасного места, где ноги касались дна. Повернув голову, я увидел симпатичную молодую девушку, наши взгляды на секунду пересеклись. Она улыбалась и была счастлива. В мгновение у меня мелькнула мысль - "так далеко от берега сама и не боится", – рассказал очевидец.

Как потом выяснилось, девушка отдыхала вместе с большой компанией, где были дети и люди старшего возраста.

"Самый старший из них (по виду дедушка), начал махать руками, бегая по пляжу. Когда я присмотрелся, то увидел ту незнакомку в окружении двоих мужчин в воде. Как оказалось, позже, один из них был ее муж, второй – кум. Они удалялись от берега. Ситуация разворачивалась очень быстро. Буквально сразу из поля зрения исчез один из мужчин, после – девушка. Третий на спине плыл к берегу. Через некоторое время тело девушки стало видно и казалось, что она тоже плывет на спине. Но впоследствии стало ясно, что волна несет ее тело. Далее был шок, кто-то кричал, кто-то плакал, кто-то просто не понимал, как это могло произойти", – продолжил свой рассказа Левченко.

По его словам, на помощь откликнулись семья медработников и парень, которые тоже отдыхали рядом.

Парень в течение 2 часов делал массаж сердца и искусственное дыхание. Запаха алкоголя от девушки не было слышно.

Что касается спасательной службы пляжа, то она вовсе не была приспособлена к таким ситуациям.

Когда же приехала скорая, отметил очевидец, то медики вели себя так, будто приехали уже к покойнице.

"Самое интересное было, когда в новой машине скорой помощи врач или фельдшер (я не силен в медицине) в буквальном смысле слова не мог ничего найти и подключить. При этом не понимая, где что лежит и как что работает. Машины новые, а персонал абсолютно не обучен. И те же отдыхающие оказывали помощь в машине и дальше", – добавил Левченко.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, 37-летняя пострадавшая скончалась поздно вечером в стенах больницы. Спасти ее не удалось.

На следующий день из моря извлекли труп ее мужа. По факту гибели людей открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 УК (Умышленное убийство).

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