В Одесской области установлен новый антирекорд по заражению китайским вирусом

За минувшие сутки в регионе выявлено 156 новых случаев заболеваемости. И это на данный момент самая большая цифра, которую зарегистрировали с начала эпидемии, передает Politeka.net, со ссылкой на данные МОЗ.

Всего по состоянию на пятницу, 7 августа, на Одесчине зарегистрировано 3904 заболевших. Еще три пациента скончались, в следствии чего количество смертей увеличилось до 65. Один пациент вчера вылечился, а 168 жителей региона попали под наблюдение врачей с подозрением на COVID-19.

По данным Одесской ОГА, в области коронавирус официально подтвердили у 3913 человек. Из них 2262 - это женщины, 1651 - мужчины. Выздоровели - 1715 человек. Умерли - 65 человек.

Из 156 выявленных случаев за минувшие сутки, 40 человек - из Одессы, остальные - из области. В частности, 22 - Николаевский район, 17 - Болградский район, 10 - Арцизский район, 9 - Белгород-Днестровского, 8 - Саратский район, 6 - Беляевский район.

По состоянию на утро 7 августа в Украине 78261 лабораторно подтверждённый случай COVID-19, из них 1852 летальных, 43055 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировали 1453 новых случая заболевания.

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