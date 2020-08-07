В курортном поселке Затока горела база отдыха «Голубой огонек»

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, разместив видео с места пожара, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть - доскролльте до концы)

По словам свидетелей происшествия, на одном из зданий туристической базы треснула крыша, на ней полыхает пламя, осколки шифера разлетаются по территории.

Местные жители кинулись своими силами тушить пожар.

Также очевидцы сообщили, что в эпицентре огня находились газовые баллоны, они якобы слышали звуки взрывов.

Тем временем в пресс-службе ГСЧС объяснили ситуацию. Оказалось, что пожар уничтожил хозяйственное строение и магазин.

Прибывшие спасатели локализовали пожар и не допустили распространения огня на деревянный жилой корпус на базе отдыха «Голубой огонек».

К счастью, никто из людей не пострадал.

«Сгорел электрический кабель, который, вероятно, и был причиной пожара», - отмечают спасатели.

Ранее мы сообщали, в Одессе вспыхнуло два пожара - в киоске, по приготовлению шаурмы, а также на рынке.

Так, в ночь на 30 июля на спецлинию «101» поступил вызов о том, что на улице Краснова горит торговый павильон, в котором готовят и продают шаурму.

Прибывшие спасатели ликвидировали пожар в течение нескольких минут. Погибших и пострадавших нет.

Еще одно ЧП случилось на оптовом рынке на проспекте Небесной Сотни. Там загорелся оптовый павильон.

По информации спасателей, огонь распространился на площадь 10 квадратных метров и был ликвидирован в 11:35.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Пожарные спасли жилой корпус базы отдыха в Затоке http://trassae95.com/all/news/2020/08/07/pozharnye-spasli-zhiloj-korpus-bazy-otdyha-v-zatoke-58220.html Спасатели сумели оперативно локализовать пожар в Затоке на базе отдыха «Голубой огонек» и спасти деревянный жилой корпус. Об этом сообщил корреспондент «Трасса Е-95». Огонь уничтожил хозяйственное строение и магазин. Спасатели приехали на вызов очень быстро и локализовали пожар. Люди не пострадали. Сгорел электрический кабель, который, вероятно, и был причиной пожара. Напомним, масштабный пожар разгорелся утром, 7 августа, на базе отдыха «Голубой огонек» в Затоке. Отдыхающие пытались самостоятельно гасить огонь, но масштабы пожара не позволяют это сделать. От огня трещал шифер на строениях. Пожар грозил перекинуться на жилые корпуса и соседнюю базу «Шелковик». Gepostet von Трасса Е-95 am Freitag, 7. August 2020

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