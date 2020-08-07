Одесса оказалась на первом месте среди городов Украины по преступности
В частности, на днях был обнародован рейтинг самых криминальных городов Европы, передает Politeka.net, со ссылкой на данные Numbeo.
В этом списке Одесса заняла 11 позицию из-за высокого уровня преступности в городе: краж из автомобилей, грабежей и вандализма. К тому же, Одесса вырвалась в лидеры из-за уровня коррупции.
Обратим внимание, что в топ 30 угодили еще три украинских города – Днепр (14-е место), Харьков (24-е) и Киев (30-е), однако лидирующие позиции оказались у Одессы.
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В тройку лидеров криминальных городов Европы попали Бирмингем, Бретфорд и Манчестер. Это все города в Великобритании.
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Новый инцидент произошел на днях в Отраде.
Пока 19-летний одессит купался в море, злоумышленник воспользовался благоприятным моментом, забрал с подстилки парня рюкзак с гаджетами, документами и деньгами и быстро ушел, не подозревая, что попал в поле зрения сотрудников полиции.
Увидев копов, грабитель начал убегать, однако его задержали и доставили в территориальный отдел полиции.
Злоумышленником оказался 31-летний житель Овидиопольского района, который имеет судимости за разбой и кражи.
При нем нашли украденное и вернули владельцу. По факту кражи открыто уголовное производство, нарушителю грозит до пяти лет тюрьмы.
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