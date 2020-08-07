В Одессе судили капитана затонувшего танкера «Делфи»

Как сообщает издание « Думская », в четверг, 6 августа Приморский суд Одессы вынес приговор капитану, назначив ему наказание в виде одного года лишения свободы.

Однако было учтено, что подсудимый полностью признал свою вину и активно содействовал следствию. В результате мужчину освободили от отбывания наказания, назначив испытательный срок в один год.

По данным издания, капитана обвиняли в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта, что привело к аварийному исходу.

Напомним, что ЧП с танкером "Делфи" случилось в ноябре прошлого года.

Во время шторма судно затонула возле пляжа "Дельфин", медленно дрейфовало, пока не село на мель. По данным СМИ, танкер "Делфи" мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

После неудачных попыток поднять многострадальный танкер «Делфи», теперь его подумывают распилить.

В частности, одесский губернатор Максим Куцый отметил, что сейчас над этим вопросом работает экспертный совет из представителей конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов.

«Мы не исключаем возможности распила судна и уборки его частями. Экологическая инспекция утверждает, что в таком случае будут негативные экологические последствия, но есть мнение (мы его проверяем), что если судно мы будем поднимать с мели и транспортировать, то загрязнение будет не меньше, если его порежут, - рассказал Куцый.

К слову, распилить судно хотел и судовладелец, но против этого выступала мэрия и экологическая инспекция.

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