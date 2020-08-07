В Черноморские 86-летне женщине подкинули троих малолетних детей
О сложной ситуацию, в которую попала бывшая учительница, а ныне пенсионерка Раиса Ефимовна сообщается в сюжете местного издания «04868», передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
В прошлом месяце к ней домой пришла незнакомая женщина, привела троих правнуков и попросила их приютить. Старшей девочке 9 лет, средней – 4 года и младшему ребенку всего 2.5 года. Женщина рассказала пенсионерке, что ее внучку (мать троих детей) выгнала из дома хозяйка и теперь им негде жить. Но как выяснилось позже, горе- мама просто обманным путем подкинула бабушке троих правнуков.
Пожилая женщина отметила, что ей привели детей в чем были – в трусиках и футболках. Позже мать передала бабушке 500 гривен, однако деньги уже давно закончились.
ПриватБанк кардинально изменил правила снятия налички, банкоматы больше не нужны: "Достаточно просто..."
Дан Балан ошеломил признанием после долгого молчания, Кароль не оценила: «Должен двигаться дальше»
Нацбанк запустил в оборот новые деньги, время "бумажек" заканчивается: "С 3 августа..."
На счета Приватбанка украинцам начислят новую компенсацию, кого коснется: "Пять тысяч гривен получат..."
«Детьми никто не занимался, они не ухожены, старшая Анечка фактически заменила младшим братику и сестричке маму, следила за ними, кормила и купала. И продолжает помогать», - говорит Раиса Ефимовна.
Теперь пенсионерка с детьми вынуждена ютится в маленькой однокомнатной квартире, в которой, ко всему прочему, живет еще ее 18-летний внук. Он спит на кухне на полу, а дети на единственной кровати.
«Мне очень тяжело, дети маленькие, я не успеваю, за ними нужен уход. Внучке я дозвонится не могу», - пожаловалась пенсионерка.
«Приближается 90 лет, я сердечница и в любой момент со мной может что-нибудь случится», - добавила она.
В заключении женщина отметила, что обращалась в соответствующие органы. Дважды к ней приезжала полиция. Однако никаких реальных действий за этим не последовало.
Напомним, что жара выжмет соки из одесситов: синоптики предупредили об аномальной погоде 7 августа
А еще Politeka писала, что отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео
Также Politeka сообщала, что на одесситов открыли охоту прямо на пляже: "пока заходят в море"