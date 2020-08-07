В Черноморские 86-летне женщине подкинули троих малолетних детей

О сложной ситуацию, в которую попала бывшая учительница, а ныне пенсионерка Раиса Ефимовна сообщается в сюжете местного издания «04868», передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В прошлом месяце к ней домой пришла незнакомая женщина, привела троих правнуков и попросила их приютить. Старшей девочке 9 лет, средней – 4 года и младшему ребенку всего 2.5 года. Женщина рассказала пенсионерке, что ее внучку (мать троих детей) выгнала из дома хозяйка и теперь им негде жить. Но как выяснилось позже, горе- мама просто обманным путем подкинула бабушке троих правнуков.

Пожилая женщина отметила, что ей привели детей в чем были – в трусиках и футболках. Позже мать передала бабушке 500 гривен, однако деньги уже давно закончились.

«Детьми никто не занимался, они не ухожены, старшая Анечка фактически заменила младшим братику и сестричке маму, следила за ними, кормила и купала. И продолжает помогать», - говорит Раиса Ефимовна.

Теперь пенсионерка с детьми вынуждена ютится в маленькой однокомнатной квартире, в которой, ко всему прочему, живет еще ее 18-летний внук. Он спит на кухне на полу, а дети на единственной кровати.

«Мне очень тяжело, дети маленькие, я не успеваю, за ними нужен уход. Внучке я дозвонится не могу», - пожаловалась пенсионерка.

«Приближается 90 лет, я сердечница и в любой момент со мной может что-нибудь случится», - добавила она.

В заключении женщина отметила, что обращалась в соответствующие органы. Дважды к ней приезжала полиция. Однако никаких реальных действий за этим не последовало.

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