В центре Одессы на дороге провалилась бетономешалка
ЧП произошло в пятницу, 7 августа, на Деволановском спуске. Кадры разместили очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На видео видно, что автомобиль провалился задним правым колесом, которое буквально ушло под зесмлю. Под ним - яма, глубиной примерно два метра. Из нее шел пар, по всей видимости, внизу проходит коллектор.
Водитель с помощью работников пытался вытянуть машину, однако безрезультатно.
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На месте происшествия также замечена патрульная полиция.
По словаам очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал. У машины повреждена задняя ось.
Обратим внимание, что коллектор на Деволановском спуске давно находится в аварийном состоянии. Из-за этого во время ливней затапливает спуск, а вместе с ним и Таможенную площадь. Дыры в мостовой уходящие в коллектор зияют на спуске уже не первый год.
Ранее мы сообщали, автомобиль-цистерна провалился задними колесами под асфальт в Аркадии и заблокировал въезд отдыхающим.
ЧП произошло в понедельник вечером на улице Каманина, угол Аркадийского переулка.
Неделю назад здесь начал проваливаться асфальт, но городские власти не спешили обращать внимание на проблему.
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