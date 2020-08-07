В центре Одессы на дороге провалилась бетономешалка

ЧП произошло в пятницу, 7 августа, на Деволановском спуске. Кадры разместили очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На видео видно, что автомобиль провалился задним правым колесом, которое буквально ушло под зесмлю. Под ним - яма, глубиной примерно два метра. Из нее шел пар, по всей видимости, внизу проходит коллектор.

Водитель с помощью работников пытался вытянуть машину, однако безрезультатно.

На месте происшествия также замечена патрульная полиция.

По словаам очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал. У машины повреждена задняя ось.

Обратим внимание, что коллектор на Деволановском спуске давно находится в аварийном состоянии. Из-за этого во время ливней затапливает спуск, а вместе с ним и Таможенную площадь. Дыры в мостовой уходящие в коллектор зияют на спуске уже не первый год.

Ранее мы сообщали, автомобиль-цистерна провалился задними колесами под асфальт в Аркадии и заблокировал въезд отдыхающим.

ЧП произошло в понедельник вечером на улице Каманина, угол Аркадийского переулка.

Неделю назад здесь начал проваливаться асфальт, но городские власти не спешили обращать внимание на проблему.

Gepostet von Олег Михайлик am Freitag, 7. August 2020

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