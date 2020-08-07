Мощная стихия, которая обрушилась на Одесчину, натворила много бед в заповедной зоне
О трагическом происшествии, которое зафиксировали в национальном природном парке «Тузловские лиманы» рассказал известный эколог Иван Русев на своей странице в Фейсбук, передает Politeka.net
Русев отметил, что всему виной оказался мощный ливень с градом.
В результате непогоды погибли 11 аистов, 32 кулика чибиса, 10 куликов фифи, 3 сизоворонки, сотни скворцов и десятки других птиц.
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"Число погибших птиц только на маленьком участке поймы речки Хаджидер составило не менее 300", - сообщил эколог.
«Один из двух аистов, которых подобрала местная жительница Елена, выжил. Однако, он ослеп от ударов градин и у него немного нарушена координация. Птица очень доверчива и даже не пытается летать. Ест с трудом. Мы назвали его Робинзоном и забрали с собой. Сейчас Робинзон на реабилитации», - добавил Русев.
Пользователи в социальных сетях сожалеют о случившемся.
«Очень жаль таких красивых птиц!», «Люди, берегите природу! Наше богатство, чтобы потом не пришлось изучать местную флору и фауну по картинкам!», «Как жаль птиц.. Даже не думала, что они гибнут от града», «Как жалко наших пернатых. Они не защищены от природных катастроф», - пишут люди.
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