Уже сейчас движение затруднено

На въезде в Одессу ограничили движение из-за огромного потока туристов, которые желают провести выходные на море

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в облуправлении патрульной полиции.

В частности, в районе моста через Хаджибейский лиман было ограничено движение транспорта.

"Для комфортного путешествия водителям следующих в курортные города на юге Одесской области рекомендуем осуществлять объезд указанного участка дороги в соответствии со схемой объезда, – сообщили в патрульной полиции.

Схема объезда предусматривает движение по дороге Т-16-18 через Раздельную, Степановку, и у Кучургана поворот на трассу М-16 с выездом на Одессу.

Кадрами огромной пробки очевидцы делятся в соцсетях.

Ранее стало известно, какая погода ожидает одесситов и гостей города в последний месяц лета.

Согласно данным синоптиков Gismeteo, до середины августа в городе будет преобладать жаркая и засушливая погода, а с середины месяца в город придет похолодание, однако ненадолго. С 19 августа температура воздуха значительно опуститься и будет колебаться в пределах +18+24 градусов.

Уже с 25 августа жара начнет возвращать былые позиции в Одессе, и температура воздуха начнет расти.

Также согласно прогнозу Gismeteo в Одессе будет преобладать засушливая погода. Дожди ожидаются на протяжении 5 дней.

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