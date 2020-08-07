Небывалая этим летом жара придёт на выходные в Одессу
Как передает Politeka.net, с новым прогнозом погоды жителей Одессы и гостей города ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей.Согласно прогнозу, в субботу, 8 августа, утро в Одессе будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков..
Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 21-23 °С, днем 32-34 °С.
Температура морской воды еще больше потеплеет и составит 23-24 градуса.
В Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 18-23 °C, днем 31-36 °C.
На автодорогах области видимость хорошая.
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В воскресенье, 9 августа, в Одессе ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду.
Температура ночью 17-22 °C, днем 29-34 °C.
Ранее мы писали, что мощная стихия, которая обрушилась на Одесчину, натворила много бед в заповедной зоне.
О трагическом происшествии, которое зафиксировали в национальном природном парке «Тузловские лиманы» рассказал известный эколог Иван Русев.
Русев отметил, что всему виной оказался мощный ливень с градом.
В результате непогоды погибли 11 аистов, 32 кулика чибиса, 10 куликов фифи, 3 сизоворонки, сотни скворцов и десятки других птиц.
"Число погибших птиц только на маленьком участке поймы речки Хаджидер составило не менее 300", - сообщил эколог.
«Один из двух аистов, которых подобрала местная жительница Елена, выжил. Однако, он ослеп от ударов градин и у него немного нарушена координация. Птица очень доверчива и даже не пытается летать. Ест с трудом. Мы назвали его Робинзоном и забрали с собой. Сейчас Робинзон на реабилитации», - добавил Русев.
Напомним, что туристы застряли в пробках на въезде в Одессу, приняты срочные меры: подробности
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