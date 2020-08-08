В сети показали огромную пробку из автомобилей на подъезде к Одессе

Соответствующее видео засняли очевидцы, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

До конца лета осталось всего три недели поэтому многие украинцы со всех областей спешат отдохнуть на одесских курортах. В связи с этим пробка из автомобилей с туристами растянулась на многие километры. Ситуацию усугубило то, что в районе моста через Хаджибейский лиман было ограничено движение транспорта.

"С самого утра в сторону Одессы, создалась пробка длиной в несколько километров. Причиной стал ремонт моста через Хаджибейский лиман и большой наплыв туристов", - говорится в описании.

До этого мы сообщали, что в пресс-службе патрульной полиции Одесской области предупреждали, что на выходные 8 и 9 августа будет действовать ограничение через мост Хаджибейского лимана на трассе Киев-Одесса.

Причина - большое количество автомобилей, которые едут в сторону Одессы, из-за чего образуются заторы. Чтобы снизить нагрузку транспорта, патрульные будут осуществлять реверсивное регулирование движения.

Легковым автомобилям, которые едут в Одессу, рекомендуют выбирать объездной путь через Еремеевку. Карту в полиции предоставили. Грузовики, говорят в полиции, будут пускать через мост.

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