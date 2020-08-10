В Одессе на Таирова загорелась квартира в многоэтажке

Как сообщает Politeka.net, кадрами с места пожара поделились свидетели происшествия. (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В пресс-службе областного ГСЧС, проинформировали, что в воскресенье, 9 августа, около шести вечера спасателям поступил сигнал, что по адресу Левитана, 73 произошло возгорание в квартире на седьмом этаже.

На место съехались девять пожарных машин. Во время тушения огня спасатели провели эвакуацию. Они вывели из дома десять жильцов, в том числе троих детей. Одну девушку спасли при помощи пожарной лестницы.

К счастью, как отметили в ГСЧС, погибших и пострадавших нет.

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Прибывшие спасатели локализовали пожар и не допустили распространения огня на деревянный жилой корпус на базе отдыха «Голубой огонек».

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Происшествие случилось в одном из домов на улице Пантелеймоновской, 64, напротив железнодорожного вокзала.

Как рассказали очевидцы, накануне у пожилой женщины был конфликт с соседями из-за мусора.

Женщина возмущалась из-за оставленного в парадной мусора и грозилась его поджечь.

"Она часто пьет, и в эти моменты может вытворять многое. Мусор ей мешал, хотя на утро его обещали вынести, но она говорила при всех, грозилась его спалить. До этого пожар был три недели назад, она была трезвой, ждала пока разгорится, а потом начала будить, и то не всех», - рассказали жильцы.

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