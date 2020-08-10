Семья фермеров выращивает гигантские салатные перцы на юге Одесской области

Ихними достижениями похвастались в Facebook-сообществе Украинский проект бизнес-развития плодоовощеводства, передает Politeka.net.

Отмечается, что вес одного овоща составляет 450 грамм. Их выращивают в селе Новосельское, которое находится под Измаилом.

“Денис и Эвелина Панта в этом регионе единственные, кто взялся выращивать кубовидный перец. Желтый, оранжевый, красный. Сбор урожая с августа по ноябрь включительно”, - говорится в публикации.

Ранее мы сообщали, что в Днестровском лимане на территории Одесской области рыбак выловил огромного карпа.

Крупная рыба весила 17 кг 250 г.

Ее рыболов-любитель из города Белгород-Днестровского Олег Стрельченко поймал в местном лимане, однако где именно не признается. Он лишь рассказал, что целый час пытался вытащить карпа из воды. Ему пришлось лезть в воду с подсаком. Также рыбак рассказал, что больше всего переживал, что не выдержат леска и крючок, которые явно не были рассчитаны на такой улов.

Также сообщалось, что на этой недели в Одессе и области польет дождь.

По прогнозам синоптиков, всю неделю будут хозяйничать атмосферные фронты и антициклоны. Погода будет то жаркой, то дождливой.

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