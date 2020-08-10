В Одесской области из-за засухи под угрозой оказался урожай кукурузы и подсолнечника

Аномально теплая зима, отсутствие дождей и снега привели к катастрофической ситуации с урожаем не только озимых культур, но и других.

Так, сало известно, что погибать стали яровые технические культуры. Об этом в ходе сессии облсовета заявила депутат Алла Стоянова, передает Politeka.net.

По её словам, в Ассоциации фермеров Бессарабии сообщают о гибели яровых культур по причине засухи.

«Всё завяло. Кукуруза на 82% погибла. По подсолнухам: 65% заявленных площадей уже высохли. Высота посевов 25 см, а в шляпках семечек нет», — заявила она.

В частности, по причине отсутствия достаточного уровня осадков зимой и летом местные бюджеты Одесской области начали недополучать налоги, а число безработици в сельском хозяйстве начало расти.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области засуху признали чрезвычайной ситуацией природного характера.

По словам одесского губернатора, на сегодня убытки от засухи, которые были зафиксированы совместно с Минэкономики, составляют более 6,5 миллиардов гривен.

Среди наиболее пострадавших – хозяйства Болградского, Измаильского, Татарбунарского, Килийского и Ренийского районов, где зафиксирована гибель 70% посевов. На 50% площадей погибли посевы в Белгород-Днестровском, Беляевском, Арцизском, Саратском и Тарутинском районах.

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