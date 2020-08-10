В сети показали огромное скопление автомобилей с туристами на выезде из Одессы

После выходных отдыхающие резко поспешили домой, вследствие чего на выезде из Одессы в направлении Киева через мост Хаджибеевского лимана образовалась многокилометровая очередь автомобилей.

Соответствующее видео обнародовали в сети, передает Politeka.net.

Одной из причин пробки стало ограничение движения через этот участок из-за ремонта моста. До выходных полиция сообщала о том, что движение через мост будет затрудненно и лучше выбрать дорогу в объезд.

До этого мы сообщали, что в пресс-службе патрульной полиции Одесской области предупреждали, что на выходные 8 и 9 августа будет действовать ограничение через мост Хаджибейского лимана на трассе Киев-Одесса.

Причина - большое количество автомобилей, которые едут в сторону Одессы, из-за чего образуются заторы. Чтобы снизить нагрузку транспорта, патрульные будут осуществлять реверсивное регулирование движения.

Легковым автомобилям, которые едут в Одессу, рекомендовали выбирать объездной путь через Еремеевку. Карту в полиции предоставили.

Ранее мы показывали огромную пробку из автомобилей на подъезде к Одессе.

До конца лета осталось всего три недели поэтому многие украинцы со всех областей спешат отдохнуть на одесских курортах. В связи с этим пробка из автомобилей с туристами растянулась на многие километры.

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