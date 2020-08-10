В Одессе митингуют представители Нацкорпуса в защиту украинского языка

Как сообщают местные СМИ , в понедельник, 10 августа под стенами одесской ОГА одновременно собрались несколько акций протеста.

Первый митинг проводят представители партии «Национальный корпус». Ее глава Сергей Варламов рассказал, что сегодня, депутаты от ОПЗЖ планируют вынести на голосование «языковой вопрос». После переговоров инициативная группа «Нацкорпуса» была допущена внутрь.

Второй пикет организовали представители гаражного кооператива. Владельцев гаражей попросили освободить территорию и на их месте КП «Международный аэропорт Одесса» собирается возводить перронный комплекс. Людям уже отключили электричество.

«Мы просим депутатов областного совета поддержать нас. По всем документам земля принадлежит городской громаде, и никакого отношения она не имеет к аэропорту», - заявляют протестующие.

По данным местных СМИ, вопрос гаражных кооперативов депутаты пообещали рассмотреть позже.

До этого мы уже писали, что владельцы гаражей категорически не согласны с решением о сносе и уже не раз перекрывали дорогу.

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