Жителям и гостям Одесской области стоит быть осторожнее, поскольку в регионе наблюдается нашествие ядовитых пауков
К примеру, житель Одесчины, который сейчас работает заграницей приехал в родное село Богатое Измаильского района и был ошарашен тем, что его дом атаковали полчища тарантулов. Об этом он рассказал на видео, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть- доскролльте до конца)
В последние дни случаи встреч с каракуртами зафиксированы в Белгород-Днестровском заповеднике и национальном природном парке "Тузловские лиманы". Владислав Балинский на своей странице в
Facebook опубликовал фото найденного каракурта. Также нашествие ядовитых пауков наблюдается в городе Черноморске.
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Надо сказать, что в Татарбунарском районе от укуса паука пострадала женщина. Она была госпитализирована в местную больницу в бессознательном состоянии и долгое время находилась в критическом состоянии.
Каракурт или "черная вдова" - черный паук, имеет большое округлое брюшко черного цвета, с красными пятнами или точками в 2 ряда на спинной
поверхности.
Самка размером до 2 см в длину, самцы значительно меньше и не ядовиты. Укус для человека очень опасен. Яд имеет нейротоксическое действие,
вызывает сильную боль не только в месте укуса, но и суставах, животе, груди. Возникает озноб, повышается температура, иногда наблюдаются судороги,
галлюцинации. В тяжелых случаях наступает смерть. Противоядием укуса каракурта является сыворотка, введение которой резко снижает их смертность.
Тарантул - крупный паук, достигающий в длину 4 см. Распространен в степи и лесостепи юга Украины. Селится в норах и подстерегает добычу из засады.
Укус очень болезненный, впоследствии покраснение кожи и отек. Боль сохраняется в течение суток.
Атака пауков чаще всего происходит на природе, поэтому следует соблюдать несколько несложных рекомендаций:
- при сборе урожая овощей используйте резиновые перчатки;
- выбирайте для привала и ночлега в полевых условиях ровные площадки без камней, трещин почвы, пучков сухой травы;
- плотно закрывайте вход в палатку;
- внимательно осматривайте обувь и одежду на природе, прежде чем одеть.
При укусах ядовитых пауков стоит немедленно обращаться в больницу, чтобы не потерять драгоценное время и получить квалифицированную медицинскую
помощь.
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