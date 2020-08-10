Жителям и гостям Одесской области стоит быть осторожнее, поскольку в регионе наблюдается нашествие ядовитых пауков

К примеру, житель Одесчины, который сейчас работает заграницей приехал в родное село Богатое Измаильского района и был ошарашен тем, что его дом атаковали полчища тарантулов. Об этом он рассказал на видео, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть- доскролльте до конца)

В последние дни случаи встреч с каракуртами зафиксированы в Белгород-Днестровском заповеднике и национальном природном парке "Тузловские лиманы". Владислав Балинский на своей странице в

Facebook опубликовал фото найденного каракурта. Также нашествие ядовитых пауков наблюдается в городе Черноморске.

Надо сказать, что в Татарбунарском районе от укуса паука пострадала женщина. Она была госпитализирована в местную больницу в бессознательном состоянии и долгое время находилась в критическом состоянии.

Каракурт или "черная вдова" - черный паук, имеет большое округлое брюшко черного цвета, с красными пятнами или точками в 2 ряда на спинной

поверхности.

Самка размером до 2 см в длину, самцы значительно меньше и не ядовиты. Укус для человека очень опасен. Яд имеет нейротоксическое действие,

вызывает сильную боль не только в месте укуса, но и суставах, животе, груди. Возникает озноб, повышается температура, иногда наблюдаются судороги,

галлюцинации. В тяжелых случаях наступает смерть. Противоядием укуса каракурта является сыворотка, введение которой резко снижает их смертность.

Тарантул - крупный паук, достигающий в длину 4 см. Распространен в степи и лесостепи юга Украины. Селится в норах и подстерегает добычу из засады.

Укус очень болезненный, впоследствии покраснение кожи и отек. Боль сохраняется в течение суток.

Атака пауков чаще всего происходит на природе, поэтому следует соблюдать несколько несложных рекомендаций:

- при сборе урожая овощей используйте резиновые перчатки;

- выбирайте для привала и ночлега в полевых условиях ровные площадки без камней, трещин почвы, пучков сухой травы;

- плотно закрывайте вход в палатку;

- внимательно осматривайте обувь и одежду на природе, прежде чем одеть.

При укусах ядовитых пауков стоит немедленно обращаться в больницу, чтобы не потерять драгоценное время и получить квалифицированную медицинскую

помощь.

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